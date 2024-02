Tragedia in montagna. Un uomo di 76 anni è morto sulla Grigna Meridionale, meglio nota come Grignetta, scivolando dal sentiero che percorre la Cresta Cermenati e cadendo per circa dieci metri in un crepaccio: la chiamata al Nue 112 ha permesso l'attivazione della centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha mobilitato l'elisoccorso partito dalla base di Villa Guardia (Como), il Soccorso alpino di Lecco e i carabinieri. La zona coinvolta fa parte della porzione dei Piani Resinelli che fa capo al Comune di Mandello del Lario.

Arrivate sul posto, le squadre dei tecnici hanno solamente potuto constatare il decesso dell'escursionista, rintracciato rapidamente: da chiarire le cause che hanno portato al tragico evento. Lo scorso 25 gennaio è stata trovata senza vita una ragazza di soli 21 anni in una zona limitrofa.