Tragedia in Romagna. Si è conclusa in tragedia la vacanza di un turista di Lecco che, nel tardo pomeriggio di venerdì, è annegato durante il bagno nel mare di Rimini. Il dramma si è consumato intorno alle 19.30 quando la vittima, un 75enne, è sparito tra le onde nello specchio d'acqua davanti al Bagno 99. I bagnini, appena si sono accorti dell'uomo in difficoltà, sono intervenuti per riportarlo a riva e iniziare le manovre di primo soccorso mentre nel frattempo è stato dato l'allarme al 118. Lo riporta RiminiToday.it.

Nonostante l'uso del defibrillatore, portato avanti anche dal personale di Romagna Soccorso, il cuore del 75enne non è ripartito e alla fine il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla battigia, per ricostruire con esattezza la dinamica e per le pratiche di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto.