Tragedia a Madesimo: morto Michele Buga di Ballabio

Una tragedia colpisce Ballabio. Michele Buga, 60enne residente in paese, è morto nella tarda mattinata a causa di un incidente montano avvenuto nella zona del rifugio Bertacchi, nel territorio comunale di Madesimo. L'uomo, di origini rumene, è stato rapidamente soccorso, ma ha perso la vita a causa della valanga che l'ha travolto durante la scalata: lo stesso aveva avuto delle difficoltà durante la scorsa settimana mentre stava facendo dello sci alpinismo sul vicino Pizzo Ermet, a circa tremila metri di quota; dopo aver allertato il Soccorso alpino e la Rega - la guardia svizzera di soccorso -, Buga era riuscito a dirigersi con difficoltà, ma autonomamente, verso un paese oltre il confine svizzero e ad avvisare i tecnici.

Il ritorno sulla neve per cercare i cani

Lunedì 9 gennaio Michele, amante delle montagne ed ex insegnante di matematica presso l'istituto Bertacchi di Lecco, è tornato sulla neve per recuperare i due amati husky e il suo mancato rientro ha fatto nuovamente scattare i soccorsi: il corpo senza vita è stato rinvenuto dagli stessi tecnici del Soccorso alpino, che hanno poi ricostruito la vicenda e collegato le due uscite in quota. La vicenda è stata raccontata nei particolari dai colleghi di SondrioToday.it.