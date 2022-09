Legnone, si materializza la tragedia: morto l'escursionista soccorso sabato

Si è trasformato in una tragedia l'intervento di soccorso compiuto in montagna nel pomeriggio di sabato 10 settembre. Poco prima delle 18 un uomo di 56 anni era stato recuperato sul Monte Legnone in condizioni molto gravi dai tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, e dall’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.

Il decesso dell'escursionista è stato dichiarato dal personale sanitario dell'ospedale "Moriggia Pelascini", dov'era stato ricvoerato intorno alle 20, a conclusione del complesso intervento portato a termine in quota.