Claudio Muratori, abitava nel Milanese il sub morto al Moregallo

Si chiamava Claudio Muratori e abitava nel Milanese il sub di 58 anni morto ieri pomeriggio nel lago al Moregallo. Per l'uomo sarebbe stato fatale un malore che lo ha compito mentre si stava immergendo nello specchio d'acqua della località di Mandello del Lario. Era originario di Melzo, ma abitava a Cambiago. A lanciare l'allarme è stato un compagno d'immersione che non lo aveva più visto riemergere. Immediati, ma purtroppo inutili, i soccorsi.

Tra le molte attestazioni di dolore e cordoglio per la sua scomparsa anche quella degli amici dell'associazione Argentia Qwan Ki Do che ha ricordato Muratori con un post su facebook. Tra le sue passioni, oltre a quella per le immersioni, c'era anche quella per le arti marziali. "Il Qwan Ki Do Argentia comunica, con immenso dolore, che ieri è venuto a mancare il nostro caro Vo Su Claudio Muratori. Lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Ciao Claudio!". Il 58enne è la terza vittima del lago in zona Moregallo nel giro di soli tre mesi.