La protesta dei no mask prosegue: «Tamponati il c...», imbrattati altri cartelli sui monti

Non si ferma la proteta dei "no mask" che, ormai da una settimana, stanno utilizzando i cartelli d'indicazioni delle montagne lecchesi come valvola di sfogo delle loro idee. La zona coinvolta rimane quella a cavallo tra Valmadrerese e Civatese, come riferito dell'Organizzazione Sportiva Alpinisti (Osa) di Valmadrera:

"Siamo senza parole.... Non si può più far finta di niente! Chiediamo a tutti gli escursionisti che frequentano le nostre montagne, di essere vigili su quanto sta succedendo e di segnalare alle autorità competenti questi incivili!"

I primi cartelli imbrattati dagli ignoti "No Mascherati" erano stati trovati sul confine tra le province di Lecco e Como, a oltre mille metri di quota, precisamente sulle indicazioni apposte sul tratto che collega il Cornizzolo al Sasso Malascarpa:

"Al rogo i vaccinati"

