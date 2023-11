Nuovi controlli sulle strade della Brianza lecchese: 11 contravvenzioni e 3 patenti ritirate

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei militari della compagnia Carabinieri di Merate. Un servizio "coordinato" finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, è stato effettuato dagli uomini dell’Arma nella fascia pomeridiana e serale all'interno dei comuni di Cremella e Casatenovo.

Patenti scadute

In particolare, le pattuglie delle Stazioni dislocate sul territorio della compagnia di Merate, supportate da militari del reparto radiomobile e dal personale Nucleo cinofili carabinieri di Casatenovo, hanno sottoposto a un attento controllo 60 veicoli. Sono state così identificate 85 persone ed elevate 11 contravvenzioni per violazioni del Codice della strada, ritirando anche 3 patenti di guida per scadenza della validità in base a quanto disposto dall'articolo 126 sempre del codice di circolazione.