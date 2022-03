Brucia vecchio casale a Olginate: in azione i Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione a Olginate per sedare l'incendio che ha notevolmente danneggiato un vecchio casale. Il rogo è divampato intorno alle ore 16.30 di oggi, domenica 20 marzo, e ha interessato l'abitazione ora disabitata, situata a poca distanza dalla palestra di via Campagnola. Fiamme e fumo avrebbero interessato anche parte del verde e delle sterpaglie intorno al cascinale.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuto sul posto con 3 mezzi più il supporto di un altro mezzo dal Distaccamento di Valmadrera. Al momento in cui scriviamo (ore 18) l'intervento è ancora in corso. La fiamme sembrano essere ormai in via di spgnimento, ma continua l'operazione di bonifica e messa in sicurezza. Il secco e la siccità che si prolungano da settimane stanno purtroppo favorendo incendi e situazioni di pericolo in varie zone del territorio.