Incidente tra auto e moto a Olginate, 27enne trasportata in ospedale

Lo schianto è avvenuto alle 17.30 lungo in via Spluga. Dopo l'allarme in codice rosso, la giovane è stata trasportata in giallo al Manzoni

Il luogo dove è avvenuto lo schianto oggi pomeriggio in via Spluga.

Incidente tra un'auto e una moto lungo la Sp72 a Olginate. Lo schianto è avvenuto alle 17.30 di oggi, martedì 2 marzo, in via Spluga, poco prima della rotonda per Valgreghentino. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul posto l'esatta dinamica dell'accaduto. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 27 anni trasportata d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco.

Dopo un'iniziale allerta in codice rosso, l'intervento dei soccorsi è proseguito in giallo: la paziente ha riportato un trauma lombare e un altro trauma alla gamba destra, oltre ad alcune contusioni provocate dalla brutta caduta. Allertata anche la Polizia stradale. Disagi anche alla viabilità con l'istituzione provvisoria del senso unico alternato lungo la provinciale con la corsia in direzione Milano, dove è avvenuto lo schianto, momentaneamente bloccata.