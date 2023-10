È uno storico e stimato vigile di Olginate il 73enne morto investito da un'auto

Una persona molto conosciuta e stimata, anche per il suo lavoro di agente di Polizia locale portato avanti con impegno e professionalità per oltre 30 anni a Olginate. È Rocco Luigi Barbaro la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 ottobre, a Monte Marenzo. L'uomo, 73 anni, è stato travolto da un'auto lungo la Lecco-Bergamo. Vani, purtroppo, i soccorsi.

Classe 1950, dopo un periodo di servizio nella Polizia di Stato, Barbaro iniziò a lavorare come vigile urbano a Olginate nella metà degli anni Settanta, diventando per la comunità un vero e proprio punto di riferimento in divisa. Un lavoro, quello di agente di Polizia locale, che lo ha visto impegnato con dedizione fino al 2007, prima della meritata pensione. Solo pochi giorni fa, come si vede dalla sua pagina facebook, il 73enne aveva partecipato con gli amici alla festa dell'Anps (Associazione nazionale polizia di stato) organizzata a Lecco.

Oggi sono in tanti a piangerlo e a unirsi alla sua famiglia in questo terribile momento di dolore. Rocco Luigi Barbaro, "nonno Gigi" come lo chiamavano con affetto i parenti, lascia le tre figlie Daniela, Patrizia e Alessandra, con le rispettive famiglie. E il territorio lecchese piange purtroppo un'altra vittima della strada.

I funerali sabato 28 nella chiesa di Sant'Agnese

I funerali di Rocco Luigi Barbaro verranno celebrati sabato 28 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese, a Olginate. Anche sindaco, assessore e dipendenti comunali hanno voluto esprimere poco fa le proprie condoglianze, anche a nome della comunità olginatese.

"L’amministrazione comunale e i dipendenti del Comune di Olginate si uniscono al cordoglio per la scomparsa dello storico agente di polizia locale Barbaro Rocco. Ancora vividi in alcuni di noi sono i ricordi condivisi con il caro Rocco, anni passati a lavorare e collaborare per il bene e la sicurezza del paese. Conosciuto e apprezzato da tutti, ha saputo creare legami di amicizia e stima che andavano oltre il rapporto lavorativo. Alle figlie Daniela, Patrizia e Alessandra: ci stringiamo a voi con commozione e affetto in questa dolorosa circostanza".