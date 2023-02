Omicidio a Lecco: marito 87enne uccide la moglie malata

Lecco si sveglia con una tragedia. Tragedia consumatasi nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio all'interno del caseggiato di via dell'Eremo che si trova a poche centinaia di metri di distanza dall'ospedale Manzoni: un uomo di 87 anni avrebbe strangolato la moglie - coetanea e malata da tempo -, dopodiché ha contattato il figlio per comunicargli di aver compiuto il terribile gesto. Da qui è partita la chiamata che ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Appartamento sotto sequestro

Sul posto, oltre allo stesso figlio della coppia, si sono precipitati il personale sanitario e le forze dell'ordine: le indagini del caso sono affidate ai carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo e iniziato a ricostruire la dinamica di quei terribili momenti affidandosi alle testimonianze raccolte tra parenti e vicini di casa. Alle luci dell'alba il corpo della donna, adagiato dal marito sul letto, è stato portato via dagli uomini delle onoranze funebri.

L'appartamento è stato messo sotto sequestro.