Clamorosa protesta a Oggiono: operai barricati in cima a una gru

Clamorosa protesta a Oggiono. Due operai si sono barricati in cima a una gru nella mattinata di martedì 12 marzo - intorno alle 9 del mattino - e non scenderanno fino alla ricezione di adeguate garanzie in merito al pagamento degli stipendi arretrati. La coppia, formata da dipendenti italiani, è entrata in azione all'interno di un cantiere sito in via Locatelli: sul posto sono stati richiamati, oltre al sindaco Chiara Narciso, anche carabinieri, vigili del fuoco e agenti della Polizia locale, unitamente ai sanitari dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e della Croce San Nicolò di Lecco.

La protesta è ancora in atto ed è figlia del contenzioso aperto con l'azienda che sta realizzando le due palazzine a ridosso del centro storico della città.