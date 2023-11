Grave incidente in un'azienda brianzola: operaio soccorso d'urgenza

Grave incidente in un'azienda meccanica brianzola. Intorno alle 7.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto in via per Dolzago, a Oggiono: un operaio di 50 anni avrebbe sbattuto violentemente a terra e questo ha causato delle ferie serie sul suo corpo; immediatamente sono state mobilitate le squadre della Croce Verde di Bosisio Parini, un'automedica e l'elisoccorso fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como).

Giunti sul posto, i sanitari si sono occupati dell'uomo e l'hanno preparato per il trasporto in ospedale: il 50enne è stato caricato sul mezzo aereo ed è stato portato al nosocomio "Manzoni" di Lecco, dov'è stato ricoverato in codice rosso.