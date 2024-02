Attivate a Paderno d'Adda le ricerche per una persona scomparsa

Ricerche in corso a Paderno d’Adda per cercare di ritrovare una persona scomparsa. L'allarme è stato lanciato nella tarda serata di ieri, venerdì 2 febbraio, nel comune della Brianza lecchese. I soccorsi sono subito entrati in azione con i vigili del fuoco che dalle ore 22:30 sono al lavoro nella zona del ponte San Michele di Paderno per cercare di individuare la persona della quale non si hanno più notizie.

Sul posto si sono subito portati diversi equipaggi dei pompieri con 5 mezzi, 2 dei quali partiti dal distaccamento volontario di Merate e altri 3 dalla Centrale di Lecco. Con loro, in supporto, anche il nucleo sommozzatori regionale.