Statale 36, auto a fuoco all'ingresso del terzo ponte: bloccato l'accesso da Pescate

Paura per un'auto che ha preso fuoco all'ingresso del terzo Ponte di Lecco da Pescate, lungo la Statale 36. L'allarme è scattato poco dopo le ore 14 di oggi, venerdì 14 luglio. Immediato l'arrivo sul posto dei pompieri del comando di Lecco per spegnere il rogo.

L'accesso alla SS36 dalla rampa di Pescate (per Lecco, direzione nord) è stata provvisoriamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento del veicolo e di messa in sicurezza. Stando alle prime informazioni a disposizione, non si registrerebbero persone ferite. Ecco le immagini dell'incendio che ha causato lunghi disagi e incolonnamenti all'ingresso della città capoluogo nel primo pomeriggio (articolo in aggiornamento)