«Tolleranza sottozero» per chi non tiene il cane al guinzaglio, controlli e sanzioni a Pescate

«Dopo gli episodi avvenuti sulla pista ciclopedonale a lago con ciclisti indisciplinati che travolgono persone, cani liberi che importunano i frequentatori dei parchi e atti vandalici alla cucina del parco Addio Monti, che mi hanno fatto imbestialire, questa settimana gli agenti della Polizia intercomunale hanno sanzionato tre proprietari di cani lasciati senza guinzaglio. Dovranno pagare una sanzione di 100 euro per ogni cane lasciato libero».

Lo ha dichiarato il sindaco di Pescate Dante De Capitani che rilancia così la propria politica di tolleranza zero all'insegna del decoro e della sicurezza in paese. Il primo cittadino annuncia che prenderà parte lui stesso ai controlli precisando che sono stati attivati anche gruppi whatsapp per ricevere segnalazioni su eventuali violazioni di regole e normative. Osservata speciale sarà in particolare la pista ciclopedonale nella zona a lago del paese.

«A Pescate su ordine del sindaco vige una "tolleranza sottozero" supportata dalle preziose segnalazioni dei gruppi Whatsapp "sentinelle pescatesi" e "segnalazioni" ha indirizzato la Polizia locale sui cani liberi - incalza De Capitani - Le giustificazioni addotte sono le solite: il cane è buono e non ha mai fatto male a nessuno, dimenticando però che la gente dei cani anche più docili può anche avere paura, e che le regole a Pescate si rispettano».

Presto ancora più pattugliamenti della Polizia locale. E parteciperà anche il sindaco

E così Chiara Fontana, comandante della Polizia locale di Pescate e Garlate, ha disposto a partire da lunedì pattugliamenti in borghese volti principalmente a sanzonare i ciclisti senza campanello e spericolati, e i proprietari di cani liberi o senza dispositivi per raccogliere le deiezioni. «Anche il sottoscritto - conclude De Capitani - prenderà parte alle operazioni di controllo».