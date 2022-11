Si butta dal ponte per togliersi la vita, lo salvano con un gesto da eroi

Un atto di eroismo ha permesso di salvargli la vita. Poco prima della mezzanotte di martedì 8 novembre un uomo di 63 anni ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal ponte Nuovo nelle acque del fiume Adda. Il tentativo di portare a termine il gesto estremo è stato sventato grazie all’immediato intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Lecco e del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri lecchese.

L'allarme dei passanti

L’intervento, come riferito da fonti di corso Promessi Sposi, è scattato intorno 23.50, quando la pattuglia della Stradale, di passaggio per un ordinario servizio di vigilanza stradale, ha notato sul ponte Kennedy dei veicoli in sosta e alcuni cittadini fermi sul parapetto del viadotto che stavano segnalando la presenza di un uomo che si era appena gettato in acqua. Gli operatori si sono quindi subito diretti verso la sponda del fiume Adda per intercettare il corpo dello stesso, che non era ben visibile a causa del buio e della scarsa illuminazione. Hanno deciso, così di entrare in acqua con l'ausilio delle sole torce elettriche. Il 63enne è stato individuato e inizialmente è apparso privo di sensi.

Trascinato a riva dai poliziotti

Considerata la gravità della situazione e l’imminente pericolo di vita, gli agenti, immediatamente raggiunti da un equipaggio del Nucleo Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri, si sono tuffati in acqua e hanno tentato il soccorso dell’uomo. Con grande coraggio, nonostante la forte corrente, la profondità delle acque e la temperatura molto basso, gli agenti sono riusciti ad avvicinare il corpo verso la riva, mettendolo così in salvo il 63enne. Lo stesso, cosciente ma tuttavia in stato confusionale, è stato cosi affidato alle cure dei sanitari, intervenuti immediatamente sul posto, e trasportato presso l’ospedale "Manzoni" di via dell'Eremo in codice giallo con un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco.