Uomo cade in acqua dal ponte Nuovo nel cuore della notte

Mezzi di soccorso al lavoro poco prima della mezzanotte di martedì 8 novembre. Intorno alle 23.50 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto l'allertamento per un uomo caduto nelle acque del lago: si tratta di un 63enne, finito nelle fredde acque lacutri nella zona sottostante il ponte Nuovo. Dalla sede della locale sezione della Croce Rossa è partita una squadra dei volontari, mentre dall'ospedale "Manzoni" è stata fatta mobilitare un'automedica.

Allertati, tutti in codice rosso, anche Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, entrati in azione con la pilotina. L'uomo è stato ripescato, traportato dallo specchio d'acqua sulle rive sotto il viadotto John Fitzgerald Kennedy e trasferito presso il medesimo nosocomio di via dell'Eremo: al Pronto soccorso l'accettazione è avvenuta in codice giallo. In estate un 60enne si era gettato volontariamente nelle acque dell'Adda, perdendo così la vita; in questo caso saranno le indagini a chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un avvenimento dalle cause accidentali.