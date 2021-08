Volo di una decina di metri in un torrente: anziana in gravi condizioni

Santa Maria Hoè, località Giacobina: caduta per una 74enne. Sul posto grande mobilitazione di uomini e mezzi di soccorso. Il trasporto in ospedale è avvenuto in elicottero

Precipita nel torrente, donna di 74 anni rischia la vita a Santa Maria Hoè. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, mobilitate le forze di soccorso con l'ausilio dell'elicottero.

La zona interessata è in via Dossello, località Giacobina, il corso d'acqua nel quale la donna è precipitata e un affluente del Pradellora. La donna si trovava in un terreno di proprietà del nipote e stava trascorrendo una domenica in famiglia, quando si è avvicinata vicino al torrente pare per espletare necessità fisiologiche ma è scivolata, compiendo un volo di circa dieci metri.

Sul posto sono giunti l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, un'automedica e l'elicottero decollato da Como. Mobilitati anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco con una squadra del Distaccamento di Merate e il nucleo Saf di Lecco, i Carabinieri e la XIX delegazione del soccorso alpino. Presente sul posto anche il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla.

La 74enne è stata raggiunta, immobilizzata e caricata a bordo dell'elicottero per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono serie: nella caduta la donna ha Infatti riportato diversi traumi ed è giunta al nosocomio di Varese in codice rosso.