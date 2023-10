Problemi per la Provinciale di Valmadrera. Le forti precipitazioni che si sono abbattute sul tutto territorio hanno creato danni e problemi un po' dappertutto. Lungo la frequentata strada cittadina, in direzione Lecco, si è venuto a creare un problema già noto: il tratto nella zona della stazione si è completamente allagato e questo ha creato degli inevitabili e copiosi rallentamenti.

Per risolvere il problema sono entrati in azione i volontari del locale gruppo della Protezione Civile, al lavoro con le idrovore per aspirare l'acqua e rimuoverla dalla sede stradale.