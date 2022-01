Si perdono mentre tornano dal Grignone: recuperati dopo un giorno

Domenica di lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino. Nella tarda serata è stato portato a termine un intervento a Esino Lario dai tecnici della XIX Delegazione Lariana iniziato addirittura nel tardo pomeriggio di sabato 29 gennaio. Due escursionisti di Erba (Como), di 26 e 29 anni, mentre scendevano dal rifugio Bogani verso il Cainallo hanno sbagliato traccia e imboccato il sentiero che scende verso la Valle dei Molini, in direzione Cortenova.

Recuperati dopo un giorno sul Grignone

Quando si sono trovati un tratto ripido e impervio, si sono resi conto di essere in difficoltà; allora si sono fermati e hanno chiamato il Numero unico per le emergenze (112). Una squadra di tre tecnici del Soccorso Alpino, Stazione di Valsassina - Valvarrone, li ha raggiunti, recuperati e accompagnati all’auto che avevano parcheggiato al Cainallo. L’intervento si è concluso in tarda serata.