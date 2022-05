Escursionisti infortunati e al buio sui monti: in azione il Soccorso alpino

Escursionisti infortunati e bloccati sui monti: doppio intervento domenica sera, nel Lecchese e nel Comasco, per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino.

La prima richiesta di soccorso è arrivata dalla centrale poco prima delle 20 per una escursionista di 52 anni con un problema a una caviglia accusato mentre stava scendendo dal sentiero che dal Monte Cornizzolo va verso Gajum, passando dall'eremo di San Miro, nella zona di Canzo. La donna si trovava a circa 150 metri dalla chiesa ed è stata raggiunta da quattro tecnici della Stazione del Triangolo Lariano, che dopo averla valutata, stabilizzata e imbarellata, hanno effettuato alcune calate con corda e barella, e infine l'hanno trasportata all'ambulanza. La 52enne è stata trasportata all'ospedale di Erba in codice verde.

Poco dopo il primo allertamento, alle 21.45, la Stazione di Lecco ha ricevuto l'attivazione per due persone, un uomo di 30 e una donna di 58 anni, in difficoltà per un trauma riportato sul Sentiero del cammello, dai Piani d'Erna a Versasio, frazione di Lecco, nei pressi della funivia. Le squadre, composte da dieci tecnici, li hanno raggiunti in poco tempo, hanno prestato il soccorso sanitario necessario e li hanno messi in sicurezza per il rientro. L'intervento è terminato verso le 23.30, per i due non si è reso necessario il trasporto in ospedale.