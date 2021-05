In difficoltà nei boschi di Galbiate, viene recuperato dai Vigili del Fuoco

Intervento oggi pomeriggio dei soccorsi di Areu e del Saf al Monte Barro per aiutare un 59enne feritosi durante un'escursione

Dopo la preoccupazione iniziale e la chiamata ai soccorsi in codice giallo, le condizioni del 59enne feritosi oggi durante un'escursione al Monte Barro sono per fortuna apparse meno gravi. L'infortunio si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 18 maggio nei boschi sulle alture di Galbiate. L'uomo si è ferito - forse a seguito di una caduta o di una scivolata - venendosi così a trovare in difficoltà.

Dopo l'allarme al 118, sul posto si sono subito portati i soccorsi (nelle foto): insieme all'ambulanza con gli operatori sanitari, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf) di Lecco. I pompieri hanno collaborato con il personale di Leccosoccorso al trasporto dell'uomo ferito dal bosco fino all'ambulanza. Il paziente è stato così trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.