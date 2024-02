Dopo la frana riaperta al transito la strada per Erve

Riaperta questa mattina, lunedì 11 febbraio alle ore 6, la strada Provinciale 181 di Erve che nella giornata di venerdì 9 febbraio era stata chiusa a causa del distacco di materiale roccioso dalla parete sovrastante la carreggiata.

Nella giornata di ieri, domenica, appena le condizioni meteo lo hanno consentito, sono state compiute le opportune verifiche da parte di personale specializzato nel lavoro in parete con uso di tecniche alpinistiche. Individuato il sito in cui ha avuto origine il fenomeno di dissesto idrogeologico, si è provveduto a a rimuovere i residuali frammenti instabili.

Lo smottamento venerdì 9 febbraio

La scarica di sassi è caduta lungo la strada tra Erve e Calolziocorte venerdì 9 febbraio. La frana è avvenuta intorno alle ore 14. Diversi i massi crollati sulla carreggiata della Sp181, insieme a piante e terreno. Alcuni di essi hanno colpito due auto in transito. Per fortuna non ci sono stati feriti. Danneggiati comunque i due veicoli, in particolare il parabrezza di una macchina spaccato da un sasso.

Lo smottamento è stato favorito dalla pioggia dei giorni scorsi. Subito sono stati allertati i tecnici della Provincia di Lecco (ente competente per la strada), i vigili del fuoco e i carabinieri prontamete giunti sul posto. La strada era stata dunque provvisoriamente chiusa al traffico per completare le opere di rimozione del materiale franato, di messa in sicurezza e ulteriori verifiche.

La Sp181 sale da Calolziocorte ed è l'unica strada con la quale si più raggiungere il piccolo comune di Erve dove risiedono circa 800 persone.