Ribaltata la targa dedicata all'antifascismo operaio, sdegno ad Acquate

"Con un atto provocatorio i fascisti sono entrati probabilmente di notte nel cortile della Taverna ai Poggi e del Crams e hanno girato a testa in giù la targa dedicata all’antifascismo operaio di Acquate. Una provocazione che definire vergognosa è poco. Controlleremo le telecamere se hanno individuato qualcuno". Questo il post con il quale il docente lecchese Lionello Lello Colombo, responsabile didattico del Crams, ha segnalato e commentato l'atto vandalico compiuto ai danni di una lapide simbolo della storia lecchese, dedicata a figure e valori importanti dell'antifascimo e della libertà.

Il blitz è avvenuto nel piazzale del rione di Acquate dove si trovano appunto il ristorante ai Poggi e la sede del Centro ricerca arte musica e spettacolo. Nella zona si trovano due cartelli, uno dedicato a Fiorenzo Invernizzi (storico operaio della Sae e cofondatore dell'allora Circolo operaio di Acquate) e l’altro, intitolato appunto “L’antifascismo operaio ad Acquate”. Solo la seconda targa è stata girata sottosopra, "a testa in giù": un vandalismo dal quale sembra emergere un chiaro messaggio di carattere politico, come poi evidenziato da Colombo nel suo post su Facebook al quale hanno fatto seguito diversi commenti di condanna per l'accaduto. La targa è stata intanto risistemata.