Valmadrera: riprese le ricerche dell'anziano escursionista sul Moregallo

Di nuovo al lavoro. Nella mattinata di venerdì 11 marzo sono riprese le ricerche per ritrovare l'anziano scomparso sul Moregallo tra mercoledì 9 e giovedì 10. Le squadre si sono ritrovate a Valmadrera per una breve riunione, dopodichè si è levato in volo anche l'elicottero della Guardia di Finanza per dare supporto ai tecnici del Soccorso alpino e ai Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco.

I pompieri sono scesi in campo utilizzando nuovamente anche i cani.

Il primo giorno di ricerche

Senza esito la prima giornata di ricerche compiute a Valmadrera. Dalla nottata tra mercoledì 9 e giovedì 10 marzo, infatti, sono andate avanti le perlustrazioni sul Moregallo (Valmadrera) per trovare un uomo del 1934, residente nel Milanese, che ieri non è rientrato a casa dopo una passeggiata nei dintorni della città. I tecnici della Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino hanno collaborato con Carabinieri e Vigili del fuoco per tutta la giornata: le squadre hanno perlustrato il versante a lago, verso Valmadrera, e anche la parte verso Onno. In seguito alla segnalazione di alcuni avvistamenti accertati, riferiti da testimoni, l’uomo era nella parte alta della montagna e quindi le ricerche si sono intensificate soprattutto in questa direzione.

Tutta la zona inoltre è stata sorvolata a più riprese dall’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Villa Guardia (Como) e dall’elicottero dei Vigili del fuoco. Nelle prossime ore si valuterà come procedere; è prevista l’attivazione di altri tecnici del Soccorso alpino, non solo dal Triangolo Lariano ma da tutta la XIX Delegazione, con l’inclusione di nuove aree e con l’esame capillare di canali e zone impervie, anche con discese in corda.

Per le ricerche è stato proposto un ingente dispiegamento di uomini e mezzi: due squadre dei Vigili del fuoco (Saf e Tas) con l'appoggio di una squadra dal distaccamento di Valmadrera, una da Varese con tecnologia Dedalo, una dal nucleo Lombardia con i droni e i cinofili. Sul posto anche i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, oltre anche i Carabinieri. Durante la mattinata di giovedì è stato utilizzato anche l'elicottero di Areu fatto decollare da Villa Guardia (Como), mentre nel pomeriggio è sceso in campo il mezzo ‘ereditato’ dai Forestali.