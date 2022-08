Centro ancora violento: 46enne ferito alla testa, il contendente scappa

Ancora violenza nel centro di Lecco, questa volta in via Cavour. È durata poco la pace dopo l'ordinanza anti bivacco di via Volta: durante le ultime settimane sono stati vari gli eventi violenti che hanno riguardato il cuore della città capoluogo, ma non solo vista la fresca aggressione avvenuta in viale Turati. Questa volta il teatro delle violenze è stata la centralissima via Cavour: due uomini hanno violentemente litigato e un 46enne è stato colpito alla testa, rimediando una ferita medicata dai volontari di Lecco Soccorso.

S'indaga

Il personale sanitario, allertato da un passante, l'ha rintracciato in piazza della Stazione, a poca distanza dal luogo dov'era stato colpito al capo: trattato sul posto, il paziente è stato successivamente trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti e le cure del caso. Il contendente, invece, si è dato alla macchia: sul caso indagano le forze dell'ordine, che si appoggiano sulle testimonianze dei residenti, dato che i due sarebbero presenze già note da quelle parti, e sulle possibili tracce lasciate all'interno di quanto registrato da qualche telecamera installata nella zona.