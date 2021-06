Un'altra rissa a Lecco, intervento dei soccorsi sul lungolago

Un'altra rissa a Lecco. I soccorsi sono dovuti intervenire la scorsa notte (tra venerdì 18 e sabato 19 giugno) sul lungolario Isonzo all'altezza dei numeroi civici 13/16. Stando alle prime notizie raccolte, l'evento violento si sarebbe verificato intorno all'una.

La chiamata al 118 è scattata in codice giallo e sul posto si è portata un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco per prestare aiuto in particolare a una delle persone coinvolte (sembra in maniera non grave) nello scontro. Allertati anche i Carabinieri del Comando cittadino. Peggio era andata nella serata di martedì 15 giugno quando tre persone sono finite in ospedale a seguito di tre risse che si erano scatenate tra la stazione e la zona del Caleotto.