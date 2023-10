Rissa con arma bianca a due passi dal centro: un ferito

Violenta rissa nella tarda serata di lunedì 16 ottobre. Poco prima delle 22 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto in una zona nascosta di via Parini, ovvero di fronte al vivaio che confina con il Cimitero Monumentale di Lecco. Lì, secondo quanto appreso, sarebbe andata in scena una rissa bagnata dal sangue, tanto che a un certo punto è spuntata un'arma bianca e un uomo di 36 anni è stato colpito.

La ferita ha reso necessario l'intervento della Croce Rossa di Lecco, che ha stabilizzato l'uomo e l'ha trasportato presso l'ospedale Manzoni per il ricovero: arrivato in via dell'Eremo, è stato accettato in codice verde e sottoposto alle cure del caso. Allertati anche i carabinieri.