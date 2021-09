In viale scatta ancora la violenza: maxirissa tra giovani, stop all'alcool?

Ci risiamo: il viale Turati torna al centro delle cronache locali. Nella tarda serata di martedì 28, intorno alle ore 11, due gruppi di ragazzi, per un totale di circa dieci persone, sono venuti alle mani nella zona a margine di via Belvedere, lanciando anche sedie, tavolini e provocando danneggiamenti. Si tratta dell'ultimo episodio di una serie aperta ormai da tempo.

I ragazzi arrivano spesso e volentieri da fuori Lecco, riempiendo, se va bene, l'aria di urla e schiamazzi fino a tarda notte: lo scorso sabato, ad esempio, una cinquantina si sono radunati nell'ormai solita piazza Cappuccini per festeggiare il compleanno di un amico. Niente violenza, in quel caso, ma le urla che si sono propagate di fronte a un complesso che comprende anche la residenza dei frati: indiscrezioni raccontano di un incontro sostenuto proprio da loro con il sindaco Mauro Gattinoni per cercare di venire a capo del problema.

L'ultima rissa

Tornando ai fatti di martedì, i giovani si sarebbero radunati di fronte al Bonsai sushi-bar, sorto tra le mura dello storico "Tigli", costringendo il titolare ad abbassare precipitosamente la serranda per evitare anni al locale. In quel momento sarebbero partiti gli schiamazzi, seguiti dalla rottura di alcune bottiglie e dallo scontro tra i due gruppi; poi, ecco arrivare il lancio dell'arredo (sedie e tavolini), fino all'arrivo sul posto delle forze dell'ordine che ha portato alla precipitosa fuga dei giovani. Lì, come riportato da fonti mediche, sono stati trovati una trentenne e un ventenne.

E adesso al vaglio del Comune di Lecco ci sarebbe la possibilità di creare una nuova "zona rossa" per la zona del viale Turati, con la vendita d'asporto degli alcolici vietata oltre una certa ora.