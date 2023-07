Problemi sulla ferrovia: ore d'inferno sulla Lecco-Milano

Ore decisamente complesse nella mattinata di mercoledì 12 luglio. Coloro che hanno viaggiato in treno sulla linea Milano-Tirano hanno dovuto fare i conti con un guasto all'infrastruttura nelle vicinanze di Piona e nella stazione di Varenna e i tecnici sono ancora al lavoro per ripararlo.

Intanto, però, si sono accumulati treni cancellati e ritardi, l'ultimo dei quali (almeno fino a questo momento) relativo al treno che sarebbe dovuto partire da Sondrio per Milano Centrale alle 9,41 e ha invece lasciato il capoluogo di provincia solamente alle 11,10, quindi con oltre un'ora di ritardo. Lo riferisce SondrioToday.it.

Nel corso della mattinata, però, come detto, anche altri treni hanno subito ritardi, cancellazioni o modifiche di percorso: il treno in partenza da Sondrio per Lecco alle 10,47 è stato infatti cancellato, il treno partito da Milano Centrale alle 8,20 e diretto a Sondrio ha effettuato tutte le fermate (e dunque accumulato ritardo) da Lecco in poi, e lo stesso è accaduto al treno partito dalla Valtellina alle 7,41 e diretto a Milano.

Il treno delle 6,41 da Sondrio per Milano Centrale non ha raggiunto il capoluogo di regione, fermando definitivamente la sua corsa a Colico e il già citato treno delle 9,41, partito dal capoluogo di provincia con 70 minuti di ritardo, non arriverà a Milano Centrale, ma si fermerà a Lecco.

Infine, è stato cancellato il treno che sarebbe dovuto partire alle 9,20 da Milano Centrale, diretto a Sondrio.