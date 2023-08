Ritrovata Angela, la donna dispersa al Pialeral

La buona notizia è arrivata dopo quasi 5 ore di serrate ricerche. Angela, la donna dispersa da questa mattina sulle montagne di Pasturo in zona Pialeral, è stata ritrovata ed è viva. Lo ha confermato con un "flash" agli organi di informazione il soccorso alpino intorno alle 15 di domenica 6 agosto. Non appena dato l'allarme, si erano subito attivati i soccorsi e le ricerche con un significativo dispiegamento di forze sulle alture del comune valsassinese: sul posto i tecnici del soccorso alpino, i vigili del fuoco e i soccorritori di Areu anche con l'elicottero decollato da Como che ha sorvolato ripetutamente la zona del Pialeral per cercare di individuare la donna. Allertati inoltre i carabinieri del comando di Lecco.

In azione anche i trialisti del Motoclub Valsassina

Nel primo pomeriggio era stata diramata anche una foto di Angela, 75 anni, con relativo appello: "Per favore se qualcuno ha visto questa signora - si chiama Angela - in zona Pialleral o Resinelli, nel comune di Pasturo in provincia di Lecco, contatti immediatamente il 112 o il 371 120 5523". Sul posto si erano portati anche i trialisti del Moto club Valsassina, a supporto della logistica del Cnsas ed erano state inoltre attivate le unità cinofile dell’Anc - Associazione nazionale Carabinieri e le unità molecolari del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Poi, il buon esito finale dell'intera operazione. Al momento in cui stiamo scrivendo (ore 15.15) non sono però ancora disponibili ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute della donna: le sue condizioni sarebbero comunque buone visto che l'intervento del 118 è proseguito in codice verde.