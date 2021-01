Due arresti per spaccio di droga a Rogeno

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di droga svolta dai Carabinieri del Comando provinciale di Lecco con particolare attenzione alle aree boschive a ridosso della Statale 36. Nella notte di ieri, giovedì 14 gennaio, i militari del Norm della Compagnia di Merate sono intervenuti in località Casletto nel comune di Rogeno, nella Brianza lecchese.

Qui hanno sorpreso e tratto in arresto G.Y., 27enne, irregolare sul territorio nazionale e S.A., 42enne, residente in provincia di Cosenza, già noto alle Forze di Polizia - entrambi cittadini del Marocco - poiché trovati in possesso di alcuni quantitativi di droga di diversa tipologia. In particolare: 166 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina e 84 grammi di hashish, in parte già suddivisa in dosi.

Il materiale posto sotto sequestro dai Carabinieri

I due uomini arrestati avevano inoltre con sè cinque telefoni cellulari, un bilancino di precisione e 655 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nella mattinata di oggi G.Y. ed S.A. sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.