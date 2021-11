Le rubano l'account Instagram: "Se lo rivuoi paga 500 euro"

Le rubano l'account Instagram e chiedono un'ingente somma di denaro per restituirlo. È un reato di truffa informatica quello perpetrato da malintenzionati ai danni di Eleonora Maria Rizzo, fidanzata del sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla.

Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino nella serata di lunedì: "Le hanno rubato l'account Instagram e adesso le chiedono 500 euro di riscatto per riottenerlo" spiega Brambilla, che nella giornata del 29 novembre si è recato dai Carabinieri di Brivio per sporgere denuncia. "Ora gli individui in possesso dell'account lo stanno utilizzando in maniera fraudolenta per inviare messaggi ai suoi follower in cui pretendono soldi: chiedo a chiunque li ricevesse di non rispondere".

Un modus operandi purtroppo all'ordine del giorno in tempi di reati informatici. L'account utilizzato ha come nome @ecomeleonora_ e il sindaco lancia un appello accorato per facilitare le indagini: "Segnalate gentilmente questo account, la persona che sta 'dietro' al profilo ora non è Eleonora!"