Precipita da una falesia, i Vigili del fuoco salvano un cane

Altra giornata impegnativa, dopo quella di domenica, per i soccorritori specialisti dei Vigili del fuoco del gruppo Saf (Speleo alpino fluviale) di Lecco.

Nelle prime ore del mattino i tecnici sono intervenuti a Berbenno in Valtellina, con due operatori fluviali inviati sul posto per collaborare con altre squadre dei Vigili del fuoco provenienti da varie province per la ricerca di una donan di 50 anni scomparsa sul fiume Adda che purtroppo non ha dato esito positivo.

Nel pomeriggio, alle 16 circa, è stata allertata un'altra squadra Saf (Spelo alpino fluviale ) per il soccorso di due cani feriti nella frazione Olcio di Mandello del Lario. I cani, precipitati ai piedi di una falesia, sono stati portati a valle. Purtroppo per uno dei due non cè stato niente da fare. La squadra è rientrata al comando intorno alle 21.30.

