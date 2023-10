Si perde alle cascate d'Introbio: salvata con i cani

Salvataggio alla Cascata dello Sprizzottolo d'Introbio. Poco prima delle 16 di domenica 22 ottobre la centrale operativa dei vigili del fuoco è stata allertata per una donna dispersa in quella zona della Valsassina insieme ai cani Stella e Spillo. I pompieri sono intervenuti in Valsassina con due squadre del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e sono riusciti a portare a termine il salvataggio del gruppetto.

La signora e i due quadrupedi sono stati trasportati in una zona sicura in buone condizioni di salute.