Si ribaltano con la canoa a Olginate: salvate quattro persone

Se la sono vista decisamente brutta, ma il finale è lieto. Sono quattro le persone salvate estratte dalle fredde acque del fiume Adda nei pressi della diga di Olginate: due donne - di 57 e 62 anni - erano a bordo di una canoa che si è rovesciata anche a causa delle forti correnti che sono presenti in quella zona; le due hanno lasciato l'imbarcazione e hanno trovato la salvezza aggrappandosi a uno dei cavi che tiene agganciate le boe al fondale, mentre altri due compagni di avventura - un uomo di 59 anni e una donna di 66 anni - sono passati sotto le paratie, rimaste aperte nonostante il guasto dei giorni scorsi, governando il loro mezzo.

Il salvataggio dei pompieri

L'allerta lanciata da un passante presente in zona intorno alle 17.30 ha permesso l'invio sul posto di una squadra dei vigili del fuoco da terra con degli idrocostumi - che ha salvato le prime due persone finite sotto la diga - e una squadra di specialisti del soccorso acquatico: il loro lavoro ha permesso di salvare e riportare a riva le due donne coinvolte nella disavventura, che presentano dei principi d'ipotermia e sono state trasportate in codice giallo presso l'ospedale Manzoni di Lecco. In loco anche un elicottero con dei sommozzatori e i sanitari della Croce Bianca di Besana Brianza.