Troppi animali uccisi sulla strada, a Santa Maria Hoè spuntano i cartelli per salvarli

A Santa Maria Hoè scatta l'allarme per i numerosi animali investiti, l'Amministrazione comunale corre ai ripari installando appositi cartelli per mettere in guardia gli automobilisti.

L'annuncio arriva direttamente dal sindaco. "Dopo i numerosi investimenti di animali selvatici, abbiamo allestito a Santa Maria Hoè nelle frazioni di Paù e di Hoè un'apposita cartellonistica che ne segnala l'attraversamento" spiega Efrem Brambilla. Vittime della strada purtroppo sono scoiattoli (tantissimi), tassi, volpi, faine, lepri e caprioli, ma anche rospi.

In particolare, si tratta della segnaletica relativa all'articolo 95 del Codice della strada che fa riferimento all'attraversamento di animali selvatici. "In progetto altre iniziative concrete a tutela della fauna selvatica e della sicurezza per scongiurare il rischio di investimenti, come l'installazione di appositi dissuasori riflettenti e altri dispositivi e strutture necessari ai bordi delle strade". Infine il monito del sindaco agli automobilisti: "Prestate attenzione con le vostre auto alla fauna selvatica in movimento. Gli scoiattoli del Monte di Brianza ringraziano".

Il sindaco con il cartello affisso. Sotto, animali immortalati a bordo strada nelle frazioni.