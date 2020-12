Paura a Santa Maria Hoè: in fiamme box interrato, evacuata una palazzina

Delicato intervento nella serata di mercoledì a Santa Maria Hoè per i Vigili del fuoco, costretti a schierare ben quattro automezzi per domare le fiamme sprigionatesi in un box interrato.

I pompieri sono giunti con due squadre da Lecco e altrettante da Merate, con a bordo complessivamente 14 uomini. Oltre a spegnere le fiamme, i Vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di evacuazione dell'intera palazzina, resasi necessaria per misure di sicurezza. Nelle prossime ore seguiranno le verifiche sull'agibilità della struttura per valutare il possibile rientro dei residenti.

Per fortuna non risultano persone ferite né intossicate dai fumi sprigionatisi dall'incendio.

Gallery