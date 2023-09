Ore di apprensione: è scomparso Andrea Sarnataro

Grande apprensione nel Lecchese e in Valchiavenna per la scomparsa di Andrea Sarnataro. Dell'uomo classe '74, residente nella città capoluogo, non si hanno notizie dalle ore 11.30 di ieri, domenica 3 settembre, quando aveva fatto visita al campeggio di Piuro. La macchina delle ricerche è già in moto, come riferito da SondrioToday.it.

L'ultima volta che è stato visto si trovava nei pressi del ponte della Teggiola, nel sito delle cascate dell'Acquafraggia. "Chi avesse notizie o lo avesse visto, è pregato di avvisare il soccorso Alpino o le forze dell'ordine", è l'accorato appello del sindaco piurasco Omar Iacomella.