Brianza in apprensione: si cerca il 43enne Mauro

Brianza in apprensione. Dal fine settimana si cerca Mauro, 43 anni: “Chiedo l'aiuto di tutti per ritrovare questa persona, della quale si sono perse le tracce - si legge nell'annuncio diffuso da un amico sui social network -. Mauro è alto circa 175 cm, è di corporatura muscolosa, presenta un tatuaggio sull'avambraccio destro, un tatuaggio sul gomito e un altro tatuaggio sul bicipite sinistro”.

L'ultimo avvistamento risale al tardo pomeriggio di venerdì 24 marzo ed è avvenuto nei pressi di Costa Masnaga; l'uomo era a piedi e in stato confusionale. “Prego chiunque lo abbia visto o abbia avuto sue notizie di contattarmi al numero 349 5147853”, si legge. Infine, un invito rivolto ad amici e conoscenti: “Non chiamatelo sul cellulare, non provate a contattarlo. Non risponde ed è importante che il suo telefono rimanga acceso il più a lungo possibile”.