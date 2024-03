Scontro fra auto e pullman pieno di turisti: grande spavento in Valsassina

Paura in Valsassina nel tardo pomeriggio di domenica per un incidente che ha coinvolto un'auto e un pullman pieno di turisti. Lo scontro è accaduto in via Milano, in prossimità del Ponte sulla Vittoria sulla strada tra Cremeno e Maggio.

Sul luogo del sinistro la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza della Croce rossa di Ballabio, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Lo spavento, visto il pullman così affollato, è stato grande. Per fortuna soltanto due persone, un uomo di 28 anni e un bambino di 9, hanno necessitato delle cure dei sanitari. La strada è stata completamente chiuso al traffico per consentire le operazioni.