A fuoco capanno adibito al ricovero di mezzi agricoli

Incendio nella prima mattinata di oggi, giovedì 18 maggio, a Sirtori. Poco dopo le 7 è andato a fuoco un capanno adibito a ricovero di mezzi agricoli, situato in via Arrigo. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecco ha prontamente inviato sul poso un equipaggio con un'autopompa serbatoio dal distaccamento di Merate per sedare il rogo che interessato in particolare un vano locale.

Dopo aver spento e raffreddato il capanno, i pompieri hanno provveduto a metterlo in sicurezza. Per lo spegnimento dell'incendio è stata utilizzata l'acqua della piscina accanto al capanno. Fortunatamente non ci sono stati persone ferite o intossicate.