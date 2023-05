Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di martedì 2 maggio. Poco prima delle 14.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per una donna caduta sul sentiero nella Valle dei Mulini, che si trova a cavallo tra Taceno e Crandola Valsassina: in loco sono stati inviati i tecnici del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei vigili del fuoco e del soccorso alpino della Stazione di Premana, che hanno recuperato la donna e l'hanno stabilizzata.

Imbarellata e trasferita a valle, l'escursionista 67enne è stata affidata alle cure della Croce Rossa di Premana: caricata sull'ambulanza, è stata portata in ospedale per il ricovero in pronto soccorso avvenuto in codice verde.