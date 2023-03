Barca a vela alla deriva, in azione la squadra nautica dei vigili del fuoco

Soccorsi in azione per una barca a vela alla deriva nello specchio di lago tra Lecco e Malgrate. L'allarme è scattato alle ore 15.15 di oggi, domenica 26 marzo. I vigili del fuoco sono intervenuti tramite la squadra nautica con a bordo personale per il soccorso acquatico e con una seconda squadra da terra partita dal distaccamento di Valmadrera per prestare aiuto a due persone a bordo del natante.

I due hanno avuto bisogno dell'intervento dei soccorsi dopo essere stato sorpresi dal brutto tempo e per aver perso l'utilizzo del motore. L'intervento (nelle foto) si è concluso alle 16:30 con esito positivo.