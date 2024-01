Vari interventi in breve tempo ai Piani di Bobbio. Alle 11 di sabato 13 gennaio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per la prima volta: lungo le piste si sono portati i sanitari di stanza ai circa 1600 metri di quota della frequentata location valsassinese, occupandosi di una donna di 43 anni e di un bambino di 9 anni, portati in ospedale in codice verde.

Sempre presso il nosocomio di Lecco - intorno alle 13.20 - sono finite due donne di 29 e 37 anni, trasportate a valle in funivia e trasferite in via dell'Eremo dai sanitari della Croce Rossa Valsassina: condizioni non gravi per le due donne, ricoverate in codice verde.

Più serio l'intervento delle 14.35: una persona si è infortunata durante una sciata ed è stata soccorsa in codice giallo; trasportata presso l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, è stata trasportata in ospedale e ricoverata con il medesimo codice di gravità.