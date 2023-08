Scivola sulle rive del Varrone: soccorsi al lavoro in Valsassina

Operazioni di soccorso a Premana nel pomeriggio di sabato 19 agosto. I tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone sono stati attivati per un intervento a Premana, in località Lavinol, nei pressi del torrente Varrone. Una donna di 66 anni è scivolata sul greto e ha riportato alcuni traumi.

Le squadre territoriali del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, tra cui un medico, sono state allertate alle 16.45. È arrivato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Attivati anche i Vigili del fuoco. La donna è stata valutata dal punto di vista sanitario, messa in sicurezza e poi trasportata in ospedale dai volontari della Croce Rossa di Premana: il ricovero al "Manzoni" di Lecco è avvenuto in codice verde.