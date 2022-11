Paura per due escursionisti bloccati in un canalone: soccorsi e portati in salvo dai Vigili del fuoco

Paura per due escursionisti rimasti bloccati in un canalone della Grigna Meridionale. Grazie al pronto (e difficile) intervento dei Vigili del Fuoco i due uomini sono stati portati in salvo poco fa. L'allarme per l'intervento di soccorso è scattato alle ore 13.30 di domenica 6 novembre.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti da terra tramite le squadre del Nucelo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dall'aria con il reparto volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa per recuperare con l'elicottero i due escursionisti rimasti bloccati nel Canale Porta lungo una parete della Grigna Meridionale, a circa 1.700 di altitudine.

Individuati i malcapitati, gli specialisti dei Vigili del Fuoco si sono calati sulla montagna tramite il verricello del velivolo "Drago" e hanno così raggiunto, soccorso e messo in sicurezza le due persone, trasportandole successivamente in una zona sicura. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 1 ora e mezza e si è concluso con esito positivo.