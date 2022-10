Montagna e malori: doppio intervento del Soccorso alpino in quota

Doppio intervento sulle montagne lecchesi nel pomeriggio di domenica. I tecnici della Stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana sono entrati in azione per la prima volta alle ore 16 nel territorio comunale di Dervio per soccorrere e recuperare un escursionista di 65 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava lungo il sentiero che passa sopra la chiesa di San Quirico. Una volta raggiunto l’uomo, i soccorritori lo hanno messo in sicurezza e trasportato con la barella portantina fino alla strada, dove c’era l’ambulanza del Soccorso Bellanese: i volontari hanno quindi proceduto con il trasferimento presso l'ospedale "Moriggia Pelascini" di Gravedona (Como), dove l'uomo è stato ricoverato in codice giallo.

Al lavoro a Taceno

Verso le ore 18.15 le squadre sono state mobilitate da un’altra chiamata: i tecnici sono stati attivati per un uomo che si è sentito male in una baita sopra l’abitato di Taceno, nel cuore dell'Alta Valsassina. Sul posto si è portato anche l’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza di Villa Guardia (Como). I tecnici della Stazione hanno dato assistenza alla componente sanitaria e hanno trasportato l’uomo fino all’elicottero, che si trovava nella zona di Tartavalle. L’intervento si è concluso intorno alle ore 20 con il ricovero in ospedale.



L'elisoccorso a Taceno