In difficoltà sul Resegone: giovane recuperata con l'elicottero

Soccorritori al lavoro nel tardo pomeriggio di martedì 10 ottobre. Poco prima delle 18 i vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti con due mezzi fuoristrada e l'elicottero Drago 141 per trarre in salvo una ragazza andata in difficoltà lungo il Resegone.

Una volta recuperata in una zona impervia, la giovane è stata trasportata presso la piazzola del centro sportivo comunale "Al Bione". L'intervento è terminato alle 19.30.